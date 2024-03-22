Üye Girişi
Haberler

Sarıkamış'ta Orman Haftası Etkinlikleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta Orman Haftası nedeniyle Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ve köy ilkokullarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde, öğrencilere slayt gösterisi eşliğinde ormanlar hakkında bilgi verildi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şener Arifoğulları, ormancılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Arifoğulları, etkinlikte çocuklara slayt gösterimi ile ağaç, orman sevgisini anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, " 'Ormanlarımızı bekçi değil, sevgi korur' mantığıyla bütün okullarımızdaki öğrencilere ulaşarak bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Erozyon, ormanın faydaları, yaban hayatı, orman yangınlarında hangi telefon numaralarıyla irtibat kuracakları konularında bilgi verdik." dedi.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere Sincap Çocuk Dergisi, tohumlu kalem ve şapka hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkamış Çevre Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title