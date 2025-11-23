Haberler

Sarıkamış'ta 80 Bin Soba Üretimi ve Sevkiyatı

Sarıkamış'ta 80 Bin Soba Üretimi ve Sevkiyatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dört imalathanede yılda yaklaşık 80 bin soba üretiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ile gönderilen sobaların fiyatları 800 ile 3 bin lira arasında değişiyor. İmalatçı Osman Yıldız, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yoğun çalışma temposuna girdiklerini söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen 80 bin soba, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor.

Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede yılda yaklaşık 80 bin soba üretiliyor.

Birçok işlemden geçen sobalar boyandıktan sonra kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Odun, kömür, tezek yakılabilen kovalı, 8 çeşit değişik ebat ve tipteki sac ile emayeden üretilen sobalar, fiyatı 800 ile 3 bin lira arasında alıcı buluyor.

İmalathane sahibi Osman Yıldız AA muhabirine, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini söyledi.

Bölgeden aldıkları soba taleplerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Yıldız, "İmalathanemizde 7 kişi çalışıyoruz, yoğunluktan dolayı gelen sipariş üzerine gece mesaiye kalarak çeşit çeşit soba yapıyoruz." dedi.

Yıldız, Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok il ve ilçesine soba sevkiyatı yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her bütçeye uygun sobalarımız var, sobalarımızın fiyatı 800 ile 3 bin lira arasında değişmektedir. Gelen talepler üzerine farklı sobalar da yapıyoruz. Sarıkamış'ta soba geleneği eski zamanlara dayanıyor. Sarıkamış'taki 4 soba imalatçısı 80 bine yakın soba üretiyor. Sonbahar aylarına kadar sobalar üretilip stok yapılır. Daha sonra kış mevsiminde tamamı satılıyor. Doğu Anadolu'yu Sarıkamış'ın sobaları ısıtıyor diyebiliriz."

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.