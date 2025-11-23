Sarıkamış'ta 80 Bin Soba Üretimi ve Sevkiyatı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen 80 bin soba, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor.

Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede yılda yaklaşık 80 bin soba üretiliyor.

Birçok işlemden geçen sobalar boyandıktan sonra kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Odun, kömür, tezek yakılabilen kovalı, 8 çeşit değişik ebat ve tipteki sac ile emayeden üretilen sobalar, fiyatı 800 ile 3 bin lira arasında alıcı buluyor.

İmalathane sahibi Osman Yıldız AA muhabirine, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini söyledi.

Bölgeden aldıkları soba taleplerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Yıldız, "İmalathanemizde 7 kişi çalışıyoruz, yoğunluktan dolayı gelen sipariş üzerine gece mesaiye kalarak çeşit çeşit soba yapıyoruz." dedi.

Yıldız, Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok il ve ilçesine soba sevkiyatı yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her bütçeye uygun sobalarımız var, sobalarımızın fiyatı 800 ile 3 bin lira arasında değişmektedir. Gelen talepler üzerine farklı sobalar da yapıyoruz. Sarıkamış'ta soba geleneği eski zamanlara dayanıyor. Sarıkamış'taki 4 soba imalatçısı 80 bine yakın soba üretiyor. Sonbahar aylarına kadar sobalar üretilip stok yapılır. Daha sonra kış mevsiminde tamamı satılıyor. Doğu Anadolu'yu Sarıkamış'ın sobaları ısıtıyor diyebiliriz."