Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemi çalıştırıldı

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemi faaliyete geçti. Dört mevsim kayak imkanı sunan merkezde, Vali Ziya Polat tüm pistlerde kar bulunduğunu ve yakında resmi açılış yapacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, suni karlama sistemi çalışmaya başladı.

Geçen yıl yapımına başlanan merkezdeki suni karlama tesisinin geçen hafta tamamlanmasının ardından yapılan test çalışmalarında başarıyla kar püskürtme işlemi gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, merkezdeki suni karlama tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Polat, AA muhabirine, bütün pistlerde kar bulunduğunu, büyük ihtimalle haftaya resmi açılış yapacaklarını belirterek, kayakseverleri kristal karlar diyarı Sarıkamış Kayak Merkezi'yle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Otellerin son hazırlığını yaptıklarını ifade eden Polat, "Sarıkamış'ın kristal karı çok güzel ama maalesef iklim değişikliği ve kardaki azalmadan dolayı suni karlama tesisimize Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve siyasilerimizin destekleriyle geçen sene başlamıştık. Şu an Allah'a şükür tesisimiz çalışır durumda, kristal karlar diyarı hazır, biz hazırız. Tüm misafirlerimizi, kayakseverleri kristal karlar diyarı Sarıkamış'ımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyarette Vali Polat'a, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan da eşlik etti.

