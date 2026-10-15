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Sarı yelekliler 17 Ekim'de Fransa genelinde 1000'den fazla noktada eylem düzenleyecek

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Fransa'da sarı yelekliler, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyat artışlarını protesto için 17 Ekim'de ülke genelinde 1000'den fazla noktada eylem yapacak. Öğrencilerin de katılması beklenen eylemlere, Paris dışındaki kentlerde 50 bin ila 100 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da sarı yelekliler 17 Ekim'de ülke genelinde 1000'den fazla noktada eylem düzenleyecek.

Sarı yeleklilerin eylemlerini derleyen sitedeki bilgilere göre, ülkedeki hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarının artması protesto edilecek.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 1000'den fazla noktada 17 Ekim'de eylem düzenlenecek.

Bu tarihte sarı yelekliler kent merkezlerinde, akaryakıt depolarında, garlarda, limanlarda, köprülerde ve kavşaklarda da eylem yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 1 aydır eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle lise ve üniversitelerin önünde toplanan öğrencilerin de sarı yeleklilerin eylemlerine katılması bekleniyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız istihbaratı Paris dışındaki kentlerde eylemlere 50 bin ila 100 bin kişinin katılacağını tahmin ediyor.

Lille, Marsilya ve Nantes kentlerinde eylemlere ciddi bir katılım olması öngörülüyor.

Fransa'da sarı yelekliler hareketi, akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır almıştı.

Paris'te 100 binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuştu.

Gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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