Saraybosna'da İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Protesto Edildi

Güncelleme:
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto ederek, Filistin bayraklarıyla Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde toplandı. Göstericiler, uluslararası kuruluşlardan İsrail'i temsil eden spor kulüplerinin turnuvalara katılmamasını talep etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti.

Yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla, 1992-1995 yıllarında Sırpların saldırıları sonucu öldürülen Boşnak çocuklar için yapılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda toplandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayan sloganlar atan gruptakiler, ellerinde "Netanyahu tutuklansın", "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nin önüne kadar yürüdü.

Protestocular, Bosna Hersek devlet kurumlarından İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını talep etti.

İsrail ile tüm diplomatik, siyasi, kültürel, sportif, akademik ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini de talep eden eylemciler, uluslararası spor ve kültür kuruluşlarından İsrail'i temsil eden spor kulüplerinin turnuvalara alınmamasını istedi.

Eylemciler, İsrail'in öldürdüğü Filistinlileri, isimleri ve fotoğraflarının olduğu pankartlarla andı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
