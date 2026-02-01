Haberler

Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak

Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla 3 ay sürecek bir projeye başladı. Bu proje kapsamında göle yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

Su seviyesi azalan Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen projeyle, göle 3 ayda yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün su seviyesini ve kalitesini korumak için bir projeyi daha hayata geçirdi.

Proje, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerinde bulunan su alma yapılarından başlıyor ve Balıkçı HES noktasından sisteme giren su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine taşınıyor. Burada türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan su, taşırma sisteminin hayata geçirilmesiyle Sarp Deresi'ne iletilmeye başlandı.

Akçay Deresi'ni besleyen su, hidroelektrik santrallerinden geçerek enerjiye dönüşmesinin ardından Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne dökülmeye başladı. 3 ay sürecek proje kapsamında göle yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklardan su takviyesi sağlayan bu sistem, kuraklık riskine karşı önemli bir sigorta görevi görecek ve proje sayesinde Sapanca Gölü'ne günde 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanacak.

"Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nü korumak ve içme su kaynağını geleceğe taşımak için projelerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yüksek kesimlerden gelen ve enerjiye dönüştürüldükten sonra Sakarya Nehri'ne iletilen suyun, taşırma sistemi ve gerekli çalışmalar sonucunda Sapanca Gölü ile buluştuğunu anlatan Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım ile ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Şehir genelinde sürdürdüğümüz su kayıplarını önleme yatırımlarımız, alternatif yer altı kaynaklarının doğru yönetimi ve Sapanca Gölü'nü besleyecek dere yataklarının debisinin artırılmasına sağladığımız destek ile gölü yarınlara taşıyacak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda kuraklık karşısında en önemli önlemlerimizden biri olan projemizi kısa sürede tamamlayarak Sarp Deresi ile Sapanca Gölü'ne ayda yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması olacaktır."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım

Katliam otobüsünden kurtulanlar yaşanan can pazarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler