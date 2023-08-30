Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Siverek Şehitliği'nde düzenlenen törende, anıta Siverek Kaymakamlığı, 107. Topçu Alayı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topçu Üsteğmen Burak Semerci tarafından günün anlam ve önemi anlatıldı.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve beraberindekiler, büyük zaferin yıldönümü vesilesiyle tebrikleri kabul etti.

Törene Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Tarkan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Halfeti ilçe meydanında düzenlenen törene Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Said Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Temel ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Kaymakam Erdoğan, 30 Ağustos bayramı dolaysıyla tebrikleri kabul etti.