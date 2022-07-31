Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Haberler

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Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Merkez Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Mahmut Davizan (14), sulama kanalı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler su altından ve su yüzeyinden arama çalışması başlattı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

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