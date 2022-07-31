Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Merkez Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Mahmut Davizan (14), sulama kanalı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler su altından ve su yüzeyinden arama çalışması başlattı. Güncel AA / Eşber Ayaydın Şanlıurfa su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.