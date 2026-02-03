Haberler

Şanlıurfa'da Kuyumcuya Yönelik Soygun Girişimi: 4 Milyon TL Değerinde Altın Gasbedildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygunla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Olayda yaklaşık 4 milyon TL değerinde altın gasbedilirken, bir polis memuru yaralandı. Failler yakalandı ve ele geçirilen silahlar ile altınlar hakkında adli işlem başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa Karaköprü'de bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve silahlı kasten yaralama olayının faillerinin yakalandığını belirterek, "Dün, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek bulunan 3 şahıs tarafından yapılan soygunda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın gasbedildi, olay sırasında kuyumcu dükkanında müşteri olarak bulunan Polis Memurumuz S.İ. ayağından yaralandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A., E.A., İ.D., E.Ç., H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı" dedi.

'GASBEDİLEN ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ'

Bakan Yerlikaya, şüpheliler hakkında, 'Nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldığını kaydederek, "Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile gasbedilen altınlar ele geçirildi. Yaralanan polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
