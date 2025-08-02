Şanlıurfa'daki 105 Amatör Spor Kulübüne 6 Milyon Lira Destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kentte faaliyet gösteren 105 amatör spor kulübüne 6 milyon 10 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen nakdi yardım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın genç nüfus potansiyeline değindi.

Şanlıurfa'nın her alanda olduğu gibi gençlik ve spor konusunda da kendine çok büyük hedefler belirleyen ve buna uygun alt yapıyı kuran bir şehir olduğunu ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğin başarılı sporcularının yetişeceği bir spor şehri olma yolunda teknik ve fiziki alt yapıları tamamlayarak hızla ilerliyoruz. Tüm bunlarla beraber sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilimiz genelinde yapılan bütün sportif faaliyetlere, etkinliklere maddi ve manevi katkılar sağlıyoruz. Bu anlayışla ilimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerimize yönelik nakdi destek programımızı bu yıl büyük bir hassasiyetle hayata geçiriyoruz. Sadece belirli branşlara değil, başvuran tüm branşlardaki kulüplere destek verildi. Bu yaklaşım, adaletli ve kapsayıcı bir spor politikamızın en somut göstergesidir."

Bu desteklerin, sadece kulüplerin değil, aynı zamanda gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak bir yaşam tarzına yönlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Gülpınar, "Uyuşturucudan uzak, sokaktan uzak, ekran bağımlılığından uzak bir nesil hayal ediyoruz. Bunun yolu sahalardan, salonlardan, minderlerden geçiyor. Bu nedenle amatör kulüplerimize verdiğimiz her destek, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Spora desteğimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2025 yılı destek programı kapsamında başvuru şartlarını karşılayan 105 amatör spor kulübüne 6 milyon 10 bin lira nakdi yardımı yapıldı.

Programa, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir, ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan ile amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular katıldı.