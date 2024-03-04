Şanlıurfa'da trafik polisi araç yangınına müdahale etti
Siverek ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracı fark eden trafik polisi, yangına müdahale etti. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracı fark eden trafik polisi, yangına müdahale etti.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Dicle Mahallesi 3'üncü sokakta devriye sırasında, 01 VU 212 plakalı aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören polis ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası tamamen söndürüldü.
Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.