Şanlıurfa'da sele kapılan tır ve sürücüsünü arama çalışması 4. gündür sürüyor

Şanlıurfa'da 4 gün önce sele kapılıp kaybolan tır ve sürücüsünün bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor.

Şanlıurfa'da 4 gün önce sele kapılıp kaybolan tır ve sürücüsünün bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsü Emin Ergün'e (24) ulaşmak için sel sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı, dalgıç, bot, AFAD ve Diyarbakır'dan gelen gönüllü kurtarma ekiplerinin yer aldığı 200 kişi katılıyor.

Baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıktaki bölgeye yoğunlaşan ekipler, kayıp tıra ait olduğu değerlendiren bir parça tespit etti.

Arama çalışmaları, sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık nedeniyle zorlukla yürütülüyor. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle söz konusu parçanın bulunduğu yere ulaşmak amacıyla barajda dolgu çalışması yapılıyor.

Bozova Kaymakamı Akın Oruç'un koordinasyonunda süren çalışmaları, şoför Emin Ergün'ün yakınları da umutla takip ediyor.

Emin Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, çalışmalarda 4'üncü güne girildiğini, devletin tüm imkanlarıyla yeğenini bulmak için seferber olduğunu belirterek, emek verip arama yapan herkese teşekkür etti.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilmişti.