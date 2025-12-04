Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sahte deterjan dolumu yapıldığı tespit edilen iki depo mühürlendi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve jandarma ekipleri, iki depoda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ünlü markaların taklit ambalajları kullanılarak, toz çamaşır, bulaşık deterjanı ve temizlik ürünlerinin sahtelerinin dolumunun yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda sahte ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi.

Depolar mühürlenirken ilgili kişiler hakkında yasal işleme başlandığı belirtildi.