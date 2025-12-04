Haberler

Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi

Şanlıurfa'da sahte deterjan üretimi yapan 2 depo mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, sahte deterjan dolumu gerçekleştirilen iki depo mühürlendi. Zabıta ve jandarma ekipleri, ünlü markaların taklit ambalajları bulunduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sahte deterjan dolumu yapıldığı tespit edilen iki depo mühürlendi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve jandarma ekipleri, iki depoda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ünlü markaların taklit ambalajları kullanılarak, toz çamaşır, bulaşık deterjanı ve temizlik ürünlerinin sahtelerinin dolumunun yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda sahte ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi.

Depolar mühürlenirken ilgili kişiler hakkında yasal işleme başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.