Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Çalındı, Polis Tarafından Bulundu

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde park halindeki bir araç çalındı. Polis ekipleri, aracı bir saat içerisinde bulup sahibine teslim etti. Araç daha önce suç kaydı bulunan bir şüpheli tarafından çalınmıştı.

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde park halindeki bir araç çalındı. Haber verilmesiyle olay yerine giden polis ekipleri, aracı bir saat içerisinde bularak sahibine teslim etti.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Haliliye ilçesindeki Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Ahmet Yıldırım isimli vatandaş, arıza yapan aracını yol kenarına park etti. Tamirci getirmek için bölgeden ayrılan Yıldırım, döndüğünde otomobilinin yerinde olmadığını fark etti.

Polisten yardım istedi

Araç sahibi Yıldırım, durumu polise bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giderek çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinde aracın gidiş yönünü tespit etti. Araç, 2 kilometre uzaklıktaki bölgede park halinde bulundu. Yapılan incelemede, aracın daha önce birçok suçtan sabıkası bulunan şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Ekipler, hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aracına kavuşan vatandaş, polis ekiplerine teşekkür etti

Polis ekiplerinin bir saatlik bir çalışması sonucu bulunan otomobil, yokuş aşağı bırakılarak çalınmak istendiği bildirildi. Hırsızın aracı düz kontak yapmaya çalıştığı fakat başarılı olmadığı için aracı terk ederek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Tutanak tutulduktan sonra aracını teslim alan Ahmet Yıldırım, "Polis ekiplerimize teşekkür ediyorum, aracımı 10 dakikada buldular" dedi. - ŞANLIURFA