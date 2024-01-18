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Şanlıurfa'da Kumar Oynayan 24 Kişiye 154 Bin 200 TL Para Cezası

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Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edilen 24 kişiye toplam 154 bin 200 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynamada kullanılan malzeme ele geçirildi. Kumar oynattığı iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 24 kişiye toplam 154 bin 200 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynamada kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler, 24 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 154 bin 200 lira ceza uyguladı.

Kumar oynattığı öne sürülen Y.B. ve S.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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