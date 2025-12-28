Şanlıurfa'da 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 1440 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, eşyaların arasına gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan 43 bin paket kaçak sigara ile 1440 elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlerin, Suriye üzerinden Şanlıurfa'ya getirildiği ve buradan Ankara'ya sevk edilmek istendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)