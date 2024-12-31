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Şanlıurfa'da Güneş Enerjisiyle Biber Kurutma Makinesi Üretildi

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Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa'da güneş enerjisi ile çalışan biber kurutma makinesi prototipi geliştirdi. Bu inovasyon, biber üretiminde verimliliği artırmayı ve kurutma süresini azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'de biber üretiminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından güneş enerjisiyle çalışan biber kurutma makinesi yapıldı.

Bölge ürünlerinin verimliliğine ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten GAPTAEM'de mühendis olarak çalışan Ahmet Bedei Emen, isot üreticilerinden gelen talepler doğrultusunda biber kurutma makinası üretimi için çalışma yaptı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli "Kırmızı biberde güneş enerjisiyle çalışan prototip kurutucu tasarımı" projesinin yürütücüsü olan Emen, yaklaşık 2 yıllık emeğin ardından "Biber Kurutma Makinası Prototipi" üretmeyi başardı.

Cihazın içerisinde dairesel olarak hareket eden tavalara yerleştirilen biberler, kurutulmuş ve yüksek ısıdaki havayla birlikte daha hızlı şekilde kurutuldu.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine, enstitü olarak üreticilerden gelen talep üzerine bu makinayı geliştirdiklerini söyledi.

Cihazla daha hijyenik ortamda kurutma işleminin yapılabildiğine işaret eden Çetiner, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamızda amacımız hem kurutmayı daha sağlıklı yapmak hem de günü kısaltmak oldu. 5 günde kurutulan biberler 1,5 günde kurutulmaya başlandı. Cihazımızın içerisinde bulunan tavaların krom olması, kuru hava ile kurutulmasıyla hijyen ve aflatoksin açısından yaşanan sıkıntıların önüne geçmiş olduk.

Biber sezonu sonunda biber fiyatlarının düşmesi ve üreticilerin, halkımızın mevsimin soğuk gitmesi veya yağışlı gitmesi durumunda biber kurutma işini yapamayışından kaynaklı sıkıntıları da gidermiş oluyoruz. Nasıl kurutuyoruz? Biz bu projede geliştirdiğimiz sistem ile güneş enerjisinden kuru havayı ısıtıyoruz ve bu kuru hava ile şimdilik 70 derece uygulamamız yeterli oldu. 100 dereceye kadar arttırabiliyoruz. Kuru havayı cihazın içine basarak bizim tavalara dizdiğimiz biberlerimizi kurutuyoruz."

Çetiner, bu makinanın üreticiler tarafından büyütülüp geliştirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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