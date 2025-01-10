Şanlıurfa'da Gazeteciler Günü Buluşması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kette görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla belediyenin sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla buluştu.

Gazetecilerin gününü kutlayan Gülpınar, 2024 yılında gerçekleştirilen hizmetler ile 2025 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Belediyenin borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Gülpınar, "2025 yılı için hazırladığımız 16 milyarlık bir bütçe var, mecliste kabul edildi. Bunu inşallah hizmete, gerçekten hak ettiği şekilde birilerinin cebine değil ama Şanlıurfa'nın hizmetine aktarılacağına dair en baştan beri sözümüzü verdik ve bu sözümüzü tutmaya inşallah devam edeceğiz. Ancak bu bütçenin yüzde 10'un yani 1 milyar 600 milyon lirası maalesef bankalara kredi ve faiz borcu olarak ayrılmış durumda." dedi.

Başkan Gülpınar, ihtiyaç sahibi aileler için "bereket kart" projesini başlatacaklarını ve bu projeyi çok önemsediklerini belirterek, bu kart üzerinden 13 ilçede hızlı ve etkin bir şekilde yardımların ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.