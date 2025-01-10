Üye Girişi
Haberler
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Şanlıurfa'da Gazeteciler Günü Buluşması

Şanlıurfa'da Gazeteciler Günü Buluşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 projeleri ve belediyenin bütçesi hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kette görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla belediyenin sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla buluştu.

Gazetecilerin gününü kutlayan Gülpınar, 2024 yılında gerçekleştirilen hizmetler ile 2025 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Belediyenin borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Gülpınar, "2025 yılı için hazırladığımız 16 milyarlık bir bütçe var, mecliste kabul edildi. Bunu inşallah hizmete, gerçekten hak ettiği şekilde birilerinin cebine değil ama Şanlıurfa'nın hizmetine aktarılacağına dair en baştan beri sözümüzü verdik ve bu sözümüzü tutmaya inşallah devam edeceğiz. Ancak bu bütçenin yüzde 10'un yani 1 milyar 600 milyon lirası maalesef bankalara kredi ve faiz borcu olarak ayrılmış durumda." dedi.

Başkan Gülpınar, ihtiyaç sahibi aileler için "bereket kart" projesini başlatacaklarını ve bu projeyi çok önemsediklerini belirterek, bu kart üzerinden 13 ilçede hızlı ve etkin bir şekilde yardımların ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
img

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
img

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu? Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 OCAK: İstanbul barajlarında son durum nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.