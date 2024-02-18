Şanlıurfa'da Eşini Vuran Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Sarayönü Mahallesi'nde Kenan Ş. (32) henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde eşi Nihan Ş. (27) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ş, eşi Nihan Ş'ye tabancayla ateş açtı.

Kenan Ş, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde Nihan Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Kenan Ş. ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.