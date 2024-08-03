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Şanlıurfa'da Boz Fıstık Hasadı Başladı

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Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da, baklavada kullanılan boz fıstığının hasadına başlandı. Vali Hasan Şıldak, erken fıstık hasadına katılarak üreticiye bol kazançlı bir sezon diledi.

Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstığının hasadına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu yıl fıstıkta 180 bin ton rekoltenin hedeflendiği Şanlıurfa'da, Vali Hasan Şıldak, erken fıstık hasadına katılarak üreticiye bol kazançlı sezon dileklerinde bulundu.

Türkiye fıstık üretiminin yüzde 45'ine sahip olan Şanlıurfa'da erken fıstık hasadı başladı. Genellikle baklava türü tatlı sektöründe kullanılan erken fıstık ürünü için Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesinde üretici ile bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, bereketli bir sezon diledi.

Tarlada ürünleri inceleyen ve üretim ile ilgili bilgi alan Vali Şıldak temaslarının ardından yaptığı değerlendirmesinde, "Bu yıl fıstık üretiminde 180 bin ton rekolte hedefliyoruz. Bu rekolte aynı zamanda son dönemlerin en yüksek oranı. Tüm bu verimliliği bir araya getirdiğimiz zaman Şanlıurfa'ya fıstığın başkenti diyebiliriz. İlimizde 45 milyon adet ağaca sahibiz. Aynı zamanda ülkemizdeki üretimin yüzde 45'lik kısmını da ilimizden temin ediyoruz. Bu bereketli topraklar her zaman olduğu gibi yine cömert ve verimli. Ben hasadın tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, temaslarında üretici ile birlikte temsili olarak fıstık toplama işlemine de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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