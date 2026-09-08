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Şanlıurfa'da 44 kırtasiyeye 175 bin lira ceza uygulandı

Şanlıurfa'da 44 kırtasiyeye 175 bin lira ceza uygulandı
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Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında 175 bin lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında 175 bin lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiyelere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin talimatları doğrultusunda ağustos ayında başlatılan denetimler kapsamında il genelindeki 188 kırtasiye işletmesi denetlendi, yaklaşık 16 bin ürünün fiyat etiketi ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ürünlerin satış fiyatlarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilip belirtilmediği, raf ve kasa fiyatları arasında uyum bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinde mevzuatın öngördüğü bilgilerin yer alıp almadığı ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği incelendi.

Denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletmeye 175 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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