Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Araçlarını Yeni Modellerle Değiştirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren araçlar, yeni model araçlarla hiçbir ücret ödenmeden değiştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, araç kiralama yerine araç satın alarak büyük bir tasarruf sağladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet araçları olarak kullanılan araçlar her yıl olduğu gibi bu yılda yenileri ile değiştirildi. Göreve geldiği günden itibaren hizmet aracı kiralama işine son veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları çerçevesinde 2019 yılından itibaren kendi öz kaynaklarıyla alınan araçlar her yıl bir üst modelleri ile değiştiriliyor. 2022 model 180 araç 2023 model araçlarla değiştirildi. Hiçbir ücret ödenmeden değiştirilen araçlarla birlikte Belediye bütçesinde büyük tasarruf sağlandı. Anlaşmalı firma tarafından değişimleri sağlanan araçlar BEL-SAN A.Ş'ye teslim edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Ferit Dağdeviren ve BEL-SAN A.Ş. Genel Müdürü Levend Çelik ile birlikte yenilenen hizmet araçlarını inceledi.

Hiçbir ücret ödemeden hizmet araçlarının bir üst model araçlarla değiştirildiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Göreve geldiğimiz gün araç kiralama işini bitirdik. Kendi araçlarımızı kendimiz aldık ve kiraya ödeme yapmadık. Bu bize büyük bir avantaj sağladı. Daha sonra araçların fiyatları çok arttı. Artan araçların kirası karşısında belediyelerin bir kısmı çok büyük sıkıntıya düştü. Ama biz kendi araçlarımızı sahada işlettiğimiz için bu sıkıntıları yaşamadık. Bununla da kalmadık her yıl araçlarımızı sıfırladık. 180 aracımızı sıfırladık. Bu sıfırlanan araçlara para vermedik. Yani aynı bedelle 2022 model araçları verdik ve 2023 model araçları aldık. Garanti süreleri yeniden başladı, lastikleri sıfırlandı ve bunlar bakım ve onarım istemiyor. Bu Şanlıurfa için bir zenginlik, belediyemiz için bir zenginlik. Bunlar güzel ve hayırlı çalışmalar. Bir yandan hizmetler yaparken bir yandan da belediyemizin bünyesini kuvvetlendiriyoruz, zenginleştiriyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA