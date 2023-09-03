Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Yeniliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla araç filosunu yenileyerek vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunuyor. Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın daha güzel, tarihi ve modern bir şehir olması için çalıştıklarını belirtti.

Kendi öz kaynakları ve sermayesi ile Şanlıurfalılara daha kaliteli hizmet sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her geçen gün araç filosunu yenileyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hizmet araçlarını her yıl yeni modelleri ile değiştirerek tasarruf sağlıyor. Başkan Beyazgül, daha güzel, tarihi ve modern bir Şanlıurfa için yola devam ettiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren hizmet aracı kiralama işine son veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları çerçevesinde 2019 yılından itibaren kendi öz kaynaklarıyla alınan araçlar her yıl bir üst modelleri ile değiştiriliyor.

2019 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımlarında büyük bir tasarruf sağlıyor. Her yıl eski model araçlar bir üst model araçlarla değiştirilerek Şanlıurfalılara daha kaliteli ve konforlu hizmet sunuluyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Daire Başkanlığı, ŞUŞKİ Genel Müdürlüğüne bağlı iş makinaları her yıl düzenli olarak değiştirilirken kentte toplu taşıma hizmetinde kullanılan BEL-SAN A.Ş vatandaşların rahatı için konforlu ve yeni araçlarla hizmet veriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni ve mevcut 750 aracın tanıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinaları, hizmet araçları ve otobüslerin tanıtımı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hizmet araçların tanıtım programına katıldı. Buluntu Hoca Bulvarında personelle bir araya gelen Başkan Beyazgül, yeni ve mevcut hizmet araçlarını inceledi.

Yeni alınan araçlara kendi araçları gibi sahip çıkan personeli tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, direksiyon başına geçti. Bindiği bir kamyonetin ev gibi süslendiğini gören Başkan Beyazgül, personeli tebrik etti.

"Yola devam"

Personelin özverili çalışması sonucu şehrin modern bir hale geldiğini ve bu güzelliği ileriye taşımak için durmak yok yola devam edeceklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl araç filomuzu güçlendiriyoruz. Personelimizle bir araya gelerek araçlarımızın tanıtımını yaptık. Personelimiz birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'ya güzel hizmetler yapıyor. Halkımızın ekibimizi tanımasını istedik. Halkımıza ait araçlarımızı halkımızın görmesini istedik. Bununla Şanlıurfa olarak tabi ki övünüyoruz. Binlerce araçla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İşlerin aksamaması için bazı iş makinalarımız görevlerinin başında ve hizmetlerine devam ediyor. Asfalt alanında birçok aracı filomuza kattık. Buluntu Hoca Bulvarını acele kamulaştırıp burayı yapmasaydık bu gün burayı açmak çok zor olacaktı. Diyarbakır yolunu Mardin'e bağlayan şehir içi trafiğini kolaylıkla sağlayan bu yolun üzerinde araçlarımızı dizdik. Personelimizle yaptığımız sohbetler şunu gördük. Personelimiz canla başla çalışıyorlar. Eski ve yeni durumları gösteren bir takım ağaçlar gösteriyorlar, vektörle mücadeleyi gösteriyorlar, asfalt taşımayı gösteriyorlar. Her biri halkımıza bu şekilde hizmet ettiği için de çok mutlu. Belediyemizin parası bir kuruşu dahi israf olmuyor. Personelimiz araçlara kendi araçları gibi sahip çıkıyorlar ve araçlarını kendi evleri gibi düzenlemişler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Personelimizle birlikte Şanlıurfalılar için birçok çalışma yaptık. Hedefimiz büyük ve bu büyük hedefleri Şanlıurfa hak ediyor. Şanlıurfa Kadim ve 12 bin yıllık bir şehirdir. Kültür ve Turizm buluşmaları yaptığımızda Türkiye'nin en şöhretli insanları Şanlıurfa'ya akın akın geldiklerini gördük. Bu günde yaptığımız hizmetlerin sonucunu şehirde görüyoruz. Vatandaşlarımız bana senden önceki Urfa senden sonraki Urfa diyorlar ve kentin bizim dönemimizde bir değişim yakaladığını anlatıyorlar. Bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa halkımıza bana verdiği destek ve dualar için teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha güzel, tarihi ve modern bir Şanlıurfa için yola devam ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA