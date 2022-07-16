ŞANLIURFA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Kortej Yürüyüşü

Rabia Meydanında düzenlen etkinlik

Duaların okunması

Ellerindeki bayrakla etkinliğe katılar kalabalık

Katılımcıların cemaatle akşam namazını kılması

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve protokol üyelerinin katıldığı 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Daha sonra "15 Temmuz" fotoğraf sergisinin protokol üyelerince gezilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şehitlerin video gösterisinin ardından toplu halde yatsı namazı kılındı.

Urfa Ahengi ekibinin eserlerini seslendirmesinin ardından, şiir dinletisi, mehter ve kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.