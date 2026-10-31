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SANKON Başkanı Cevahiroğlu, TDT 13. Zirvesi için ekonomik iş birliği çağrısı yaptı

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SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin ekonomik iş birliklerini geliştirme fırsatı sunduğunu söyledi. Cevahiroğlu, inşaat, enerji, tarım ve teknoloji gibi alanlarda ortak yatırımların istihdam ve ticaret hacmini artıracağını belirtti.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi'ne ilişkin, "Türk devletleri arasında tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra güçlü ekonomik iş birlikleri de oluşturmalıyız. Zirvenin, Türk dünyasının ortak ekonomik hedeflerine katkı sunmasını temenni ediyoruz" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, zirveye ilişkin değerlendirmesinde, zirvenin Türk dünyası arasında ekonomik, ticari ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bölgesel kalkınma, yatırım ve ekonomik büyüme açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle inşaat, emlak, gayrimenkul, altyapı, enerji, tarım, teknoloji sağlık turizmi ticaret alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, Türk dünyasının ekonomik potansiyelini daha ileriye taşıyacaktır. Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmaması gerekir. Yatırımcıların bir araya getirilmesi, karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması ve özel sektör kuruluşları arasında kalıcı iş birliklerinin oluşturulması önem arz etmektedir. SANKON olarak Türk dünyasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Ortak yatırım projelerinin desteklenmesi ve iş dünyası temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi yeni fırsatlar doğuracaktır. Türk devletleri arasında tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra güçlü ekonomik iş birlikleri de oluşturmalıyız. İnşaat, emlak, gayrimenkul, sağlık yatırımları, teknoloji tarım ve gıda üzere birçok sektörde ortak yatırımlar gerçekleştirerek istihdamı, üretimi ve ticaret hacmini artırabiliriz. Zirvenin, Türk dünyasının ortak ekonomik hedeflerine katkı sunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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