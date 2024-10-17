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Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Koruma Tedbirlerine Tepki

Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Koruma Tedbirlerine Tepki
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Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler, çok taraflı ticaret sistemine zarar veren korumacı tedbirler ve tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını ifade ettiler. Hükümet başkanları, uluslararası hukukun ihlali ve ekonomik ilişkilerin bozulmasına karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

İSLAMABAD, 17 Ekim (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler, çok taraflı ticaret sistemine zarar veren ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen korumacı tedbirler, tek taraflı yaptırımlar ve ticari kısıtlamalara karşı olduklarını ifade etti.

Örgütün Çarşamba günü düzenlenen Hükümet Başkanları Konseyi 23. Toplantısı'nda yayımlanan ortak bildiride heyet başkanları, tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuku ihlal ettiğini, diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini ve uluslararası ekonomik ilişkileri bozduğunu belirtti.

Hükümet başkanları, uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde ve ulusal çıkarlar göz önünde bulundurularak örgüt bölgesinde geniş, dışa açık, eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği alanı oluşturmak için bölge ülkelerinin, uluslararası örgütlerin ve çok taraflı mekanizmaların potansiyelinden yararlanmanın önemini vurguladı.

Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kural ve ilkelerini ihlal eden ticari korumacılığa karşı birlikte çalışmanın önemine işaret eden liderler, ayrımcı olmayan, dışa açık, hakkaniyetli, kapsayıcı ve şeffaf çok taraflı ticaret sisteminin DTÖ kural ve ilkeleri temelinde güçlendirilmesi gerektiğine dair inançlarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası İlişkiler Politika Hükümet Ekonomi Güncel Hukuk

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