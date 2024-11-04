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Sandıklı'da Yediemin Otoparkındaki Araçlar Geri Dönüşüme Gönderildi

Sandıklı'da Yediemin Otoparkındaki Araçlar Geri Dönüşüme Gönderildi
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Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekleyen 428 motosiklet ve 4 otomobil, sahipleri tarafından teslim alınmaması nedeniyle geri dönüşüme gönderildi. Araçlar, alındıkları yerden kayakla düşerek Milli Emlak'a devredildi.

Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekletilen motosiklet ve otomobiller geri dönüşüme gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin otoparkına gönderilen motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.

İlçede hurdaya çıkan 428 motosiklet ve 4 otomobil tırlara yüklenerek İzmir'in Aliağa ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüme gönderildi.

Çeşitli nedenlerle trafikten men edilen araçların burada yaklaşık 3 yıldır tutulduğunu ifade eden yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, "Trafikten men edilmiş tescili bulunmayan, hatta hurda sayabileceğimiz araçlar ekipler tarafından teslim alınıyor. 428 motosiklet ve 4 otomobil Aliağa'ya geri dönüşüm için gönderiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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