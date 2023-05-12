Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Büyük üreticiler yerli ve milli tasarım çipleri kullanacak" Çip üretiminde stratejik hamle Üretimi konusunda tüm dünyada sıkıntı yaşanan çip için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik bir çağrıda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Büyük üreticiler yerli ve milli tasarım çipleri kullanacak"

Çip üretiminde stratejik hamle

ANKARA - Üretimi konusunda tüm dünyada sıkıntı yaşanan çip için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik bir çağrıda bulundu.

Her yıl yaklaşık olarak 1 trilyon çipin üretildiği dünyada elektronik cihazların günlük yaşamda her geçen gün kullanımının artmasına paralel olarak çip ihtiyacı da giderek artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Türkiye'nin çip kapasitesini arttırılması, ekosistemin geliştirilmesi ve entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke geneline yayılması hedefiyle "Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri - Entegre Devre Tasarımı Projeleri Çağrısı" yaptı.

Türkiye, üretimi konusunda global bir kriz yaşayan çip sektörüne yönelik stratejik bir hamle yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve milli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla Entegre Devre Tasarımı Çağrısına çıktı. Çağrı ile büyük şirketlerle çip tasarımcıları eşleştirilecek. 270 milyon lira bütçeli desteğe son başvuru tarihi ise 31 Temmuz.

" Türkiye'nin katma değerli alanlarda dünyadaki varlığı ön plana çıkmış olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu çağrıyla çip ihtiyacı olan büyük firmalarla çip tasarımı yapan küçük firmaları yani KOBİ'leri bir araya getireceklerini belirterek "Bu sayede büyük üreticilerimiz yerli ve milli olarak tasarlanmış bu çipleri kullanmaya başlayacak. Böylece ekosistem daha da gelişecek, Türkiye'nin katma değerli alanlarda dünyadaki varlığı ön plana çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de üretebileceğiz"

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki çip üretim tesisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Elimde Türkiye'nin ilk milli işlemcisi Çakıl duruyor. Bu 65 nanometrelik bir işlemci. Bunun tasarımını yerli ve milli olarak bizim mühendislerimiz gerçekleştirdi ama bunun üretimini ancak Malezya'da yapabildik. İşte artık bu tasarımını yaptığımız çipleri Türkiye'de üretebileceğiz" diye konuştu.

Özgün tasarım çipler

Türkiye'deki yüksek katma değerli ürünlerde kullanılacak çiplerin üretimi ve mevcut üretim kapasitesinin artırmak amacıyla yatırımı yapılan tesiste 18 ay içerisinde üretim başlayacak. 2 bin metrekare temiz alana sahip tesisin üretime geçmesiyle özgün tasarım çiplerin iç ve dış pazarda ticarileştirilmesi mümkün olacak. Böylece, Türkiye çip üretiminde global ülkeler arasında yer almak için gerekli altyapıya sahip olacak.