Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyette önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda fikri mülkiyet alanında önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "23 yıl önce yapılan patent başvuru sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla patent başvurusu gerçekleşti. Bu yıl geçtiğimiz yılın yüzde 20 üzerinde seyrediyor." dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Kacır, AA muhabirine, WIPO'nun küresel düzeyde patent, tasarım tescili ve coğrafi işaret gibi fikri mülkiyet alanlarını yöneten uluslararası bir organizasyon olduğunu belirtti.

Türkiye olarak WIPO bünyesindeki çalışmalara aktif katılım sağladıklarını anlatan Kacır, "Özellikle fikri mülkiyet alanının daha katılımcı hale gelmesi, tüm ülkelerde fikri mülkiyet bilincinin yaygınlaşması için WIPO'nun yürüttüğü çalışmalara önemli katkılar sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, WIPO ile Türk Patent ve Marka Kurumunun da birlikte yürüttüğü çalışmaların olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında son 23 yılda oldukça önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yaptı.

Tasarım tescil başvuru sayısı ile coğrafi işaret tescilinde Türkiye'nin dünya ikincisi, marka başvurularında altıncı, patent başvurularında ise 12'nci olduğunu belirten Kacır, "Bu, Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesi alanında geldiği seviyeyi gösteriyor. 23 yıl önce yapılan patent başvuru sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla patent başvurusu gerçekleşti. Bu yıl geçtiğimiz yılın yüzde 20 üzerinde seyrediyor." bilgisini paylaştı.

Kacır, söz konusu verilerin araştırma, geliştirme, inovasyon altyapısı ile ekosistemin geldiği kapasitenin somut göstergesi olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak bu alanları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

WIPO ile 3 önemli pilot proje

WIPO ile 3 önemli pilot projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Kacır, "Bunlardan birisi, coğrafi tescilli ürünlerin daha yüksek katma değere dönüşmesine yönelik pilot projeler. Burada özellikle Anadolu'nun yerel değerlerinin ekonomik kıymete dönüşmesinde hızlı adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Anadoludakiler" projesinin de önemli çalışma olduğuna değinerek, "Anadolu'nun tüm kentlerinin yerel değerlerini, coğrafi işaretli ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeye yönelik faaliyetleri güçlü şekilde destekliyoruz." şeklinde konuştu.

WIPO ile yürütülen çalışmaların küresel düzeyde ilgi uyandırdığını söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"WIPO ile yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma, üniversitedeki bilginin ticarileşmesini hızlandırmaya yönelik bir proje. Burada Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin pilot proje olarak yürüttüğü bir çalışmayı WIPO ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde sürdürüyoruz."

Kacır, Türkiye'nin teknoparklarla önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Teknoparklar, üniversitelerimizin öncülüğünde kurulan ve Türkiye'de halihazırda 11 bin 500'den fazla firmaya ev sahipliği yapan, araştırma, geliştirme ve inovasyon odaklı çalışan altyapılar. Bu tecrübeyi daha ileri seviyeye çıkarmak için de WIPO ile bu işbirliği projesini sürdürüyoruz." dedi.

Bir diğer projenin ise kobilerin fikri mülkiyet kapasitesini artırmak olduğunu anlatan Kacır, tüm bu projelerin WIPO yetkilileriyle yapılan toplantılarda istişare edildiğini, işbirliğinin daha da kuvvetlenmesi yönünde hemfikir olduklarını aktardı.

Bakan Kacır'dan Cenevre'de bir dizi ziyaret

Kacır, Cenevre'de Uluslararası Ticaret Merkezini de ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Küresel ticarette hızlı dönüşüm var. Bu dönüşümde Türkiye olarak etkin şekilde varlığımızı sürdürmemizi, özellikle küresel düzeyde yaşanan dönüşümün kobilerin dayanıklılıklarını olumsuz etkilemeyecek şekilde alınacak tedbirlerin, Türkiye'den özellikle KOSGEB ile yürüttüğümüz tecrübeleri yansıtabilmemizi değerli görüyoruz." yorumunu yaptı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) de ziyaret ettiklerini aktaran Kacır, "Türkiye olarak CERN'in üyesiyiz. Uzun yıllardır hem Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) hem TÜBİTAK gibi kurumlarımız çok sayıda araştırmacımızı CERN'deki çalışmalara dahil etti. Buradaki bilgi birikimi ve tecrübeyi, en ileri düzeydeki bilimsel çalışmaları Türkiye'ye kazandırabilmek için bu katılımımızı çok değerli görüyoruz." diye konuştu.

Kacır, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı TARLA'nın da çalışmalarını bakanlık himayesinde sürdürdüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi orada ilk faz açılışını geçtiğimiz yıl hayata geçirmiştik. Bundan sonraki çalışmalarda CERN'deki gelişmeyi anbean Türkiye'ye aktarabilme konusunda işbirliğimizi kuvvetlendirmeyi arzu ediyoruz. Parçacık fiziği, elektron hızlandırıcıları, proton hızlandırıcıları, çok farklı alanlardaki uygulamalarla insanlar çok önemli katkılar sunuyor. Örneğin, kanser tedavileri gibi ileri tıp uygulamalarında, uzay araştırmalarında, malzeme biliminde bu altyapıların eşsiz katkıları var. Türkiye olarak hem bilimsel hem mühendislik yönüyle bu sürecin içerisinde olmayı çok önemsiyoruz."

CERN'e sunulan maddi katkıya yakın sanayi payının son yıllarda elde edildiğini belirten Kacır, "Bu da bizim için çok önemli. Birçok Türk firması CERN'deki çalışmalarda mühendislik katkısı sunabilecek düzeye geldi. Önümüzdeki dönemde bu kabiliyetlerimizi daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki tüm bunlar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğü iddialı program ve projelerle daha da güç ve ivme katacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, temaslarında Türkiye'nin kabiliyetlerini, uluslararası çalışmalara Türkiye'nin daha etkin şekilde katılabilmesi için gerekli adımları attıklarını vurguladı.