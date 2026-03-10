Tüik: Sanayi Üretimi Ocak Ayında Yıllık Yüzde 1,8 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 azaldı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Sanayi Üretim Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 5,6 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,8 arttı.

Kaynak: ANKA