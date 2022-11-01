SAN FRANCİSCO - Cadılar Bayramı kutlamasında yumruk yumruğa kavga ettiler Güncel Haberler Kalabalıktaki bazı kişilerin kavga etmesi Kaykaycıların ve bisiklet sürenlerin yoldan geçişi İzleyenler Kalabalıkta çıkan karışıklıklar Motosikletin arkasına takılan kaykaycılar ve motosikletin kaza yapması Kalabalıktaki bazı kişiler arasında çıkan sözlü tartışma Havai fişek patlatılması... Kalabalıktaki bazı kişilerin kavga etmesi Kaykaycıların ve bisiklet sürenlerin yoldan geçişi İzleyenler Kalabalıkta çıkan karışıklıklar Motosikletin arkasına takılan kaykaycılar ve motosikletin kaza yapması Kalabalıktaki bazı kişiler arasında çıkan sözlü tartışma Havai fişek patlatılması Güvenlik önlemleri SAN FRANCİSCO - ABD'nin San Francisco kentinde Cadılar Bayramı dolayısıyla bir araya gelen bir grup kaykaycı arasında kavga çıktı. Kaynak: AA / Güncel Cadılar Bayramı San Francisco kavga Güncel Haberler

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