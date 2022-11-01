Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAN FRANCİSCO - Cadılar Bayramı kutlamasında yumruk yumruğa kavga ettiler

Güncel Haberler

Kalabalıktaki bazı kişilerin kavga etmesi Kaykaycıların ve bisiklet sürenlerin yoldan geçişi İzleyenler Kalabalıkta çıkan karışıklıklar Motosikletin arkasına takılan kaykaycılar ve motosikletin kaza yapması Kalabalıktaki bazı kişiler arasında çıkan sözlü tartışma Havai fişek patlatılması...

Kalabalıktaki bazı kişilerin kavga etmesi

Kaykaycıların ve bisiklet sürenlerin yoldan geçişi

İzleyenler

Kalabalıkta çıkan karışıklıklar

Motosikletin arkasına takılan kaykaycılar ve motosikletin kaza yapması

Kalabalıktaki bazı kişiler arasında çıkan sözlü tartışma

Havai fişek patlatılması

Güvenlik önlemleri SAN FRANCİSCO - ABD'nin San Francisco kentinde Cadılar Bayramı dolayısıyla bir araya gelen bir grup kaykaycı arasında kavga çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

Cadılar Bayramı San Francisco kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title