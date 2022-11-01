SAN FRANCİSCO - Cadılar Bayramı kutlamasında yumruk yumruğa kavga ettiler
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Kalabalıktaki bazı kişilerin kavga etmesi Kaykaycıların ve bisiklet sürenlerin yoldan geçişi İzleyenler Kalabalıkta çıkan karışıklıklar Motosikletin arkasına takılan kaykaycılar ve motosikletin kaza yapması Kalabalıktaki bazı kişiler arasında çıkan sözlü tartışma Havai fişek patlatılması...
Kalabalıktaki bazı kişilerin kavga etmesi
Kaykaycıların ve bisiklet sürenlerin yoldan geçişi
İzleyenler
Kalabalıkta çıkan karışıklıklar
Motosikletin arkasına takılan kaykaycılar ve motosikletin kaza yapması
Kalabalıktaki bazı kişiler arasında çıkan sözlü tartışma
Havai fişek patlatılması
Güvenlik önlemleri SAN FRANCİSCO - ABD'nin San Francisco kentinde Cadılar Bayramı dolayısıyla bir araya gelen bir grup kaykaycı arasında kavga çıktı.
Kaynak: AA / Güncel