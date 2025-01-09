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Samsunspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Soner Gönül, 100. maçına çıkmanın mutluluğunu yaşarken, takım hedeflerini de kaydetti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Karadeniz ekibi, Bellona Kayserispor ile 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Soner Gönül 100. maçına çıktı

Futbolculardan sol bek Soner Gönül, geçen hafta Trabzonspor'a karşı Samsunsporda 100. maçına çıktığını söyledi.

Samsunspor armasını taşımaktan mutlu olduğunu dile getiren Gönül, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada "Yüzüncü maçımın Trabzonspor maçına gelmesi daha büyük bir önem arz ediyor. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım, her zaman hazır bir şekilde hocamızın forma şansını vermesini bekliyorum. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Üç puanı aldık, seyircimiz, taraftarımız, camiamız herkese armağan olsun. Çok mutluyuz." dedi.

Kayserispor deplasmanında "puan ya da puanlar" almayı hedeflediklerini aktardı.

Stoper Yunus Emre Çift ise takım arkadaşı Soner Gönül'ün 100. maçını tebrik etti.

Bu sezon ilk karşılaşmasına Trabzonspor maçında çıktığını anlatan Çift, "Benim için kötü geçen bir zamandan sonra güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Kayseri maçı var. Onun için de aynı konsantrasyonda hazırlanıyoruz. Bazen büyük maçlardan sonra maç oynamak zor olabiliyor ama biz aynı konsantrasyonda gidip Kayseri maçını da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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