Samsunlu Cihangir Pehlivan, U12 kılıçta Türkiye şampiyonluğu elde etti

SAMSUN'da yaşayan Cihangir Pehlivan (11), eskrim antrenörü dayısı sayesinde başladığı eskrimde, U12 Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Pehlivan, "4-5 yıl önce başladım. U12 erkek kılıç şampiyonu oldum. Aynı zamanda Samsunspor'da santrfor oynuyorum. Hedefim, büyüdüğümde ya büyük bir eskrimci ya da büyük bir futbolcu olmak" dedi.

Eskrim yapan ve Samsunspor Futbol Akademisi'nde sporcu olan Cihangir Pehlivan, yaklaşık 4 yıl önce eskrim antrenörü olan dayısı Engin Kılıç'ın tavsiyesi ile eskrime başladı. Çalışmalarının ardından U12 erkek kılıç şampiyonu olan Pehlivan, ilerleyen yıllarda eskrim veya futboldan birinde profesyonel derecede başarılar elde etmek istiyor.

Cihangir Pehlivan, iyi bir sporcu olabilmek için her gün çok çalıştığını belirterek, "Eskrim sporuyla uğraşıyorum. Eskrimde U12 erkek kılıç şampiyonuyum. Ek olarak futbol da oynuyorum. Eskrime dayım sayesinde başladım. Dayım eskrim antrenörü, beni bu spora yönlendirdi. Ben de sporu sevdim ve devam ettim. Yaklaşık 4-5 yıl önce başladım. Samsunspor'da santrfor oynuyorum. Mevkim santrfor. Zaman zaman turnuvalara da katılıyoruz. Hedefim, inşallah büyüdüğümde ya büyük bir eskrimci ya da büyük bir futbolcu olmak" diye konuştu.

'CİHANGİR'İ OLİMPİYATLARA TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Düzenli çalışmalarıyla Cihangir'i ilerleyen yıllarda olimpiyatlara taşımak istediklerini belirten dayısı, eskrim antrenörü Engin Kılıç ise şöyle konuştu:

"Eskrim çalışmalarına Samsun'da 2023 yılında başladık. Kılıç branşında faaliyet gösteriyoruz ve şu anda aktif olarak 60 öğrencimizle çalışmalarımızı Atakum'daki Sporcu Fabrikası'nda sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz arasında Türkiye birincimiz Cihangir Pehlivan da bulunuyor. Cihangir aynı zamanda benim yeğenim. Ben eskrime 2023 yılının Ağustos ayında başladığımda, davetim üzerine o da çalışmalara katıldı. Yeteneği olduğunu düşündüğüm için devam etmesini istedim. Kendisi aktif olarak futbol da oynuyor. İki branşı birlikte sürdürüyoruz. Hedefimiz, Cihangir'i olimpiyatlara kadar taşımak. Bunun için çalışıyoruz ancak biraz zamana bırakıyoruz. Gelecekteki gelişimine ve önümüzdeki süreçteki durumuna göre değerlendirmeler yaparak aşama aşama ilerleyecek ve onu olimpiyatlara taşımaya çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı