Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Aydın, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda, "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını oylayan Aydın, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğraflarını seçti.

Aydın, fotoğrafların her birinin çok başarılı olduğunu dile getirerek, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.