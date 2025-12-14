Haberler

Samsun Teknopark çok yönlü hangarlarıyla AR-GE firmalarına geniş ve esnek çalışma imkanı sunuyor

Güncelleme:
Samsun Teknopark, büyüyen teknoloji ekosisteminin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, AR-GE firmalarına 1000 metrekarelik 8 hangar alanı sunuyor. Bu geniş ve esnek çalışma alanları, üretim, prototipleme ve test süreçlerini destekleyerek firmaların ihtiyaç duyduğu fiziksel altyapıyı güçlendiriyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, her biri 1000 metrekare büyüklüğündeki 8 hangarın, teknoloji odaklı firmaların farklı ölçek ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde kullanılabildiği belirtildi.

Yüksek tavanlı ve geniş hacimli olarak tasarlanan hangarlar, makine-teçhizat, medikal, elektronik, savunma, tarım teknolojileri ve endüstriyel üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalara uygun çalışma ortamı sunuyor. Büyük ölçekli makinelerin kurulum, prototip geliştirme, test ve üretim hatlarının yerleşimi ile özel laboratuvar alanlarının oluşturulmasına imkan tanıyan yapılar, AR-GE süreçlerinde karşılaşılan alan kısıtlarını ortadan kaldırıyor.

Samsun Teknopark yetkilileri, bu altyapı sayesinde mevcut firmaların büyüme ve ölçekleme süreçlerinin hızlanacağını, aynı zamanda yeni yatırımcılar için bölgenin cazip bir teknoloji üssü haline geleceğini belirtti. Teknoparkın sunduğu hangar kapasitesinin, Karadeniz Bölgesi'nde AR-GE faaliyetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
