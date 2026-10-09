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Samsun Tekkeköy'de öğretmen ve kamu personeli pickleball öğrendi

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Samsun Tekkeköy'de öğretmen ve kamu personeli pickleball öğrendi
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Samsun Tekkeköy'de öğretmenler ve kamu personeli için pickleball eğitimi gerçekleştirildi. Teorik bilgilendirme sonrası sahaya çıkan katılımcılar maç yaparak sporu deneyimledi; katılımcılara okullara dağıtılmak üzere spor malzemesi desteği sağlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğretmenler ve kamu personeline yönelik pickleball eğitimi düzenlendi.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer'in de yer aldığı eğitimde katılımcılara oyunun kuralları anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından sahaya çıkan katılımcılar, maç yaparak spor dalını deneyimledi.

Katılımcılara, ilçedeki okullara dağıtılmak üzere spor malzemesi desteği de sağlandı.

Eğitime Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın da katıldı.

Kaynak: AA
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