Samsun merkezli 3 ilde spor müsabakalarında yasa dışı bahis operasyonunda 18 gözaltı

Güncelleme:
Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bahis ve şans oyunları hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

SAMSUN merkezli Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen sporda yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyen 18 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Bu sabah Samsun merkezli Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'da 15, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

