Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 7 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Polis, kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan şüphelilerin, "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yaptık, üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı, para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız, sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki söylemlerle mağdurlardan 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
