Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu

SAMSUN merkezli 6 ilde sosyal konut projelerini kullanarak açtıkları sahte internet siteleri üzerinde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal konut projesini fırsata çevirmeye çalışan şüphelilerin, vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve e-Devlet başvuru ekranlarını taklit eden sahte siteler oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin, 'başvuru bedeli', 'teminat ücreti' ve 'sigorta işlemi' gibi gerekçelerle vatandaşları IBAN hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği belirlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el konuldu.

Yetkililer, vatandaşları kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, resmi kurumlar dışında herhangi bir hesaba para gönderilmemesi ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
