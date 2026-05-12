Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda 1.5 metreyi bulan su birikintileri oluştu. İtfaiye ve belediye ekipleri müdahalelerde bulundu.

SAMSUN'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Samsun'un Havza ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sele dönüştü. İlçe genelinde ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda yaklaşık 1.5 metrelik su birikintileri oluştu. Polis, itfaiye ve Büyükşehir belediye ile ilçe belediye ekipleri selin önlenmesi için çalışma başlattı. Oluşan sel sularının getirdiği çamur ise ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Engin Gül:

Bu çamur işini görmüştüm sosyal medyada, adamlar yollarda kalmış kalmış! İtfaiye ve belediyelerin daha hızlı müdahale etmeleri gerekiyodu, böyle tembellik olmaz!

Beray Yalçın:

Yazık valla! Havza'da oturdum ben de zamanında, böyle bir şey yaşamamıştık, bu kadar şiddetli yağmurları hatırlamıyorum!

Sevda Güleç:

Eski dönemlerde böyle afetler yaşandığında halk kendi başının çaresine bakardı! Şimdilerse hep devlet bekliyoruz!

