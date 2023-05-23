Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Hastanenin giriş katında bulunan çamaşırhanenin havalandırma bölümünden alev çıktığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede itfaiyenin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Hastanede incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere, hastanenin giriş kısmındaki elektrik kablolarında alev gören çalışanların hemen müdahale ettiğini söyledi.

Daha sonra itfaiyenin yangını söndürdüğünü anlatan Oruç, "Herhangi hasta veya çalışanda sorun bulunmuyor. Geçmiş olsun diliyorum. Yangın sonucu bina dışında ufak çaplı hasar oluştu." ifadesini kullandı.