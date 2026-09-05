Samsun Yeşilay Spor Kulübü'nden Gençlere Tenis Etkinliği

Samsun Yeşilay Spor Kulübü, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek amacıyla tenis etkinliği düzenledi.

"Sağlıklı nesiller için tenis öğreniyor, oynuyoruz" ve "Bağımsız yarınlar için el ele" temalarıyla Green Golf & Tennis Club tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe gençler katıldı.

Etkinlikte katılımcılara temel tenis eğitimi verildi. Raket tutuşu, temel vuruş teknikleri ve oyun kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimin ardından kortta pratik yapan gençler, düzenlenen karşılaşmalarla tenis oynama deneyimi yaşadı.

Yeşilay yetkilileri, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Yetkililer, etkinliğe ev sahipliği yapan Green Golf & Tennis Club yönetimine ve organizasyona katkı sağlayan kulüp yöneticisi Cemre Anıl'a teşekkür etti.

Kaynak: AA