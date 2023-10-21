Samsun'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celali Baş idaresindeki 34 GYT 414 plakalı otomobil yola giriş yapmak isteyen Zekeriya Yıldız yönetimindeki 55 ABF 903 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Celali Baş ile Murat Güney, Ayşe Yıldız ve Ayşe Selma Yıldız yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.