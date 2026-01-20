Haberler

Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde bir kişinin 570 bin lira dolandırıldığı 'sazan sarmalı' yöntemiyle ilgili olarak 6 şüpheli tutuklandı. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheliden 7’si yakalanırken, dolandırıcılık bağlantılı işlemler sürüyor.

Samsun'un Terme ilçesinde araç satın almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Terme ilçesinde araç satın almak isteyen bir kişinin, "sazan sarmalı" yöntemiyle 570 bin lira dolandırılması üzerine yapılan soruşturmada, mağdurun parasının farklı kişilere ait banka hesaplarına yönlendirildiği ve son aşamada bir iş yeri üzerinden POS cihazı kullanılarak çekildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 9 şüpheliden 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer 2 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan 2 şüpheli de bu olaya ilişkin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadeleri alınarak tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
