Samsun'da ortak trafik denetimi gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kış lastiği zorunluluğu, radar, emniyet kemeri gibi konular kontrol edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu, radar, emniyet kemeri, telefon ile konuşma, cam filmleri, ışık ihlali, takograf, okul servis taşıtları, yolcu otobüs firmaları ve belge denetimi yaptı.

Ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 260 araç ve sürücüleri kontrol edildi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimde 36 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için toplam 34 bin lira cezai işlem uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de yol asayiş uygulamasında aranan şahıslara yönelik 341 kişiye GBT uygulaması yaptı.

Öte yandan trafik ekipleri, yolcu otobüslerinde bulunan yolculara kemer kullanımının önemini anlattı.