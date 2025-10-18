Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletinin ön tarafını kaldırarak gösteri yapan U.G., kontrolü kaybedip arkadaşının motosikletine çarptı. Yaralanan iki genç hastanede tedavi altına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde motosikletinin ön tarafını kaldırarak tek teker gösterisi yapan U.G. (21), aynı istikametteki arkadaşı E.A.'nın (20) kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan 2 arkadaş, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre U.G., 25 AND 067 plakalı motosikletinin önünü tek teker yapmak amacıyla kaldırdığı sırada kontrolü kaybedip, aynı istikamette seyreden arkadaşı E.A.'nın kullandığı 55 AKM 710 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.A. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, U.G. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
