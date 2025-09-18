Samsun'da Kivi Üreticileri Birliği Kuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kivi Üreticileri Birliği kuruldu.

Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Işıldak, 2025 kivi sezonu için üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonucunda 70 gram kivinin fiyatını 110 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Işıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaptığımız girişimler neticesinde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte kivi birliğimizi kurduk. Çarşamba ilçemizde kivi üretimi her geçen yıl artıyor ve kivi üreticilerinin çıkarlarını korumak adına çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kivi üreticilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde aldığımız ortak karar ile 70 gram 110 lira olarak belirledik. Tüm üreticilerimiz için hayırlı uğur olsun." dedi.

Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Taner Erdoğan, Kadir Çakır, Ahmet Akbaş ve Ahmet Kahramanoğlu.