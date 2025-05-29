Samsun'da Kahverengi Kokarcaya Karşı 750 Bin Samuray Arısı Üretilecek

Samsun'da Kahverengi Kokarcaya Karşı 750 Bin Samuray Arısı Üretilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca ile mücadelede 2025 yılına kadar Türkiye genelinde 1 milyon samuray arısı salmayı hedefliyor. Bu arıların 750 bini Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilecek.

Kahverengi kokarcaya karşı biyolojik savaşta merkez Samsun : 750 bin 'samuray arısı' üretiliyor

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında 2025 yılında Türkiye genelinde 1 milyon samuray arısı salmayı hedefliyor. Bu arıların 750 bini, Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 750 bin 'samuray arısı' doğaya bırakılacak. 300'den fazla tarım ürününe zarar veren, Türkiye'nin stratejik tarım ekonomisini tehdit eden kahverengi kokarcaya tehdidine, karşı umut veren çözümlerden biri olan 'trissolcus japonicus' bilinen adıyla samuray arısı, Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretiliyor.

"Temmuz sonunda planlanan salım miktarına ulaşılacak"

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, 2025 hedeflerinin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Dünyadaki fındık ihracatının önemli bir kısmını karşılayan ülkemiz için fındık, yalnızca bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir değerdir. Kahverengi kokarcanın yayılımı, bu ürünün geleceğini tehdit etmektedir. Yürüttüğümüz entegre mücadele çalışmaları içerisinde, zararlıya karşı umut vadeden yöntemlerin başında, trissolcus japonicus isimli doğal düşmanın kullanıldığı biyolojik mücadele gelmektedir. Bu yöntem, kimyasal ilaç kullanımına alternatif oluşturarak doğal dengeyi bozmadan zararlıyla mücadele imkanı sağlamaktadır. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan laboratuvarlarda yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 2023 yılında 22 bin parazitoit Artvin ve Rize'ye salındı. 2024 yılında 207 bin parazitoit, TAGEM'in koordinasyonunda 34 ilde doğaya bırakıldı. 2025 yılında bakanlığımız hedefi 1 milyon parazitoit salımı. Bu hedefin 750 bin adedi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından karşılanacaktır. Bu biyolojik mücadele yaklaşımı, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltarak hem çevre sağlığına hem de insan sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. Doğaya bırakılan parazitoitler sayesinde zararlı popülasyonu doğal yollarla baskılanmakta, böylece kimyasal mücadeleye olan ihtiyaç önemli ölçüde azalmaktadır. Bu da kalıntısız ve güvenilir gıda üretimini desteklemektedir. Enstitümüz biyolojik mücadele laboratuvarlarında 4 iklim odasında, 10 teknik personel ve 10 işçi ile yumurta üretimi titizlikle sürdürülmektedir. Mayıs sonuna kadar 6 bin tüplük anaç koloniye ulaşılması hedeflenmekte, böylece temmuz ayı sonuna kadar planlanan salım miktarına ulaşılacaktır. TAGEM koordinasyonunda salım yapılacak iller organize edilmiş, zararlının kışlak alanlardan çıkışını takiben yoğunluk tespiti için feromon tuzakları kritik noktalara yerleştirilmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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