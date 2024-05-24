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Samsun'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında 'Yörenin Kadınları Yörem 55'i Seçti Projesi' dolayısıyla tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında "Yörenin Kadınları Yörem 55'i Seçti Projesi" dolayısıyla tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı ile tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesinde 4 mahallede 4 kadın çiftçiye "Yörem 55 Gelemen üçgülü (bir tür yem bitkisi)" ektirilerek demonstrasyon alanları kuruldu.

Bir üreticiye ait tarlada da tarla günü etkinliği düzenlenerek, hasat işlemi gerçekleştirildi.

Hasat törenine Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği de destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Samsun Tarım Etkinlik Ekonomi Güncel Haberler

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