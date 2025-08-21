Samsun'da İhracata Uygun Sebze Fidesi Dağıtıldı

Samsun'da İhracata Uygun Sebze Fidesi Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen projede çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yapıldı. Proje, Kızılırmak Deltası'nda tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" kapsamında çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sebze dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin bölgenin tarımsal ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Samsun'un Türkiye'nin en verimli tarımsal bölgelerinden olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Samsun'a 2025 yılında 13 milyon lira hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesinin 1 milyon 297 bin 808 lira bütçeye sahip olduğunu, bunun yüzde 75'inin bakanlık katkısıyla karşılandığını ifade eden Yılmaz, proje kapsamında temin edilen 347 bin 904 fidenin, 151 dekar alanda kullanılmak üzere Bafra Sebze Üreticileri Birliği çatısı altındaki 13 üreticiye teslim edildiğini kaydetti.

Üreticilere beyaz lahana, karnabahar ve brokoli gibi çeşitli sebzelerin fidanlarının üreticiye verildiğini bildiren Yılmaz, bu fidelerden 550 ton kışlık sebze üretilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Projenin Samsun'un ihracatına da katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 üretim sezonunda Rusya Federasyonu'na 199,6 ton bitkisel ürün ihraç edildi. Projemizin ilimiz ve ülke tarımına faydalı olmasını bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum."

Programa Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker de katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Zincir marketlerde yeni dönem! Cumhur Reyonu projesi geliyor
Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

İnfial yaratan görüntü! Valilik genç kadın için harekete geçti
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Ne Koç ne de Sabancı! İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.