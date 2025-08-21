Samsun'da İhracata Uygun Sebze Fidesi Dağıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" kapsamında çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sebze dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin bölgenin tarımsal ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Samsun'un Türkiye'nin en verimli tarımsal bölgelerinden olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Samsun'a 2025 yılında 13 milyon lira hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesinin 1 milyon 297 bin 808 lira bütçeye sahip olduğunu, bunun yüzde 75'inin bakanlık katkısıyla karşılandığını ifade eden Yılmaz, proje kapsamında temin edilen 347 bin 904 fidenin, 151 dekar alanda kullanılmak üzere Bafra Sebze Üreticileri Birliği çatısı altındaki 13 üreticiye teslim edildiğini kaydetti.

Üreticilere beyaz lahana, karnabahar ve brokoli gibi çeşitli sebzelerin fidanlarının üreticiye verildiğini bildiren Yılmaz, bu fidelerden 550 ton kışlık sebze üretilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Projenin Samsun'un ihracatına da katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 üretim sezonunda Rusya Federasyonu'na 199,6 ton bitkisel ürün ihraç edildi. Projemizin ilimiz ve ülke tarımına faydalı olmasını bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum."

Programa Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker de katıldı.